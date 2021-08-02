Печерський райсуд Києва дав дозвіл на заочне розслідування щодо Віктора Януковича у справі про розстріли на Майдані

Печерський райсуд Києва дав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича у справі про розстріли на Майдані у лютому 2014-го.

Про це йдеться в повідомленні Слідство.Інфо.

Як зазначають в Офісі Генпрокурора, Янукович зараз переховується в Росії, а рішення суду дозволяє проводити досудове розслідування за його відсутності.

Про яку справу йдеться зараз?

За даними слідства, Янукович хотів припинити масові акції протестів, що ставили під загрозу його перебування при владі. Він разом із екскерівником СБУ та ексміністром внутрішніх справ дозволив правоохоронцям використовувати спеціальні засоби, військову техніку та вогнепальну зброю для розгону демонстрантів.

Це рішення було прийнято без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства. Внаслідок цього з 18 по 20 лютого 2014-го загинуло 62 людини.

Як заочне розслідування вплине на Віктора Януковича?

Згідно з українським законодавством, щоб розпочати стосовно втікача спеціальне досудове розслідування, підозрюваного мають оголосити в міжнародний розшук або ж він має переховуватися від слідства.

Заочний процес розслідування дозволяє не затягувати справи за відсутності однієї зі сторін процесу і пришвидшити процес ухвалення вироку щодо втікачів.

Якщо вирок суду буде обвинувальним, то щойно експрезидента затримають в Україні або в іншій країні, з якою є договори про екстрадицію і яка на це погодиться, він буде арештований для виконання покарання.

Загалом проти президента-втікача Януковича відкрито 10 кримінальних проваджень. За деякими з них його вже встигли заочно засудити. Зокрема, за держзраду він отримав 13 років в’язниці.