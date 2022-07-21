Педофіл, підозрюваний у розбещенні 8-річної школярки, який переховувався у Львові, постав перед судом

Керівником Деснянської окружної прокуратури міста Києва скеровано до Деснянського районного суду міста Києва обвинувальний акт відносно чоловіка, який вчинив розпусні дії відносно малолітньої дитини.

Нагадаємо, що 15.09.2021 чоловік проник до вбиральні на території школи у Деснянському районі столиці, та скориставшись відсутністю сторонніх осіб, вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії.

Невдовзі зловмисника затримали. Ним виявився 49-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини та відповідно до вироку Голосіївського районного суду у грудні 2019 року був засуджений до 12 років позбавлення волі, однак 10.09.2021 звільнений на підставі так званого закону «Савченко».

Рішенням суду від 18.09.2021 року чоловіка було взято під варту з правом внесення застави. Після внесення застави підозрюваний почав переховуватись від органу досудового розслідування та суду, у зв’язку з чим був оголошений в розшук. Переховуючись від правоохоронців, зловмисник продовжив вчиняти аналогічні злочини на території Львівської області, де і був затриманий правоохоронцями.

Як з’ясувалося, щоб проникнути у школу у Львові зловмисник використовував перуку та жіноче вбрання.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи). Судом йому обрано безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва.

Київська міська прокуратура