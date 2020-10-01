Педофил-уголовник полгода растлевал школьниц, шантажируя интимными фотографиями

Педофила-рецидивиста задержали оперативники на западе Московской области. Извращенец на протяжении длительного времени запугивал школьниц и совершал над ними насильственные действия.

Как стало известно «МК» в ночь с 27 на 28 сентября в отдел полиции поступило сразу два заявления от родителей несовершеннолетних девочек, над которыми надругался негодяй.

12-летняя Ольга (все имена изменены) и 13-летняя Светлана подруги с детства. Девочки живут в соседних домах, гуляют после школы вместе и часто наведываются друг к другу в гости. Весь ужас начался в декабре прошлого года, когда школьницы шли домой к Светлане. В подъезде они встретили соседа с первого этажа, 55-летнего Сергея. Светлана знала мужчину в лицо, и поэтому его предложение зайти в гости не вызвало у нее каких-либо опасений. Оставшись наедине с детьми, извращенец надругался над ними. Садист заснял все происходящее на свой мобильный телефон и пригрозил школьницам, что покажет эти фотографии их родителям, если те вздумают проболтаться. Впоследствии, шантажируя таким образом запуганных подружек, мужчина неоднократно заманивал их к себе. Не в силах терпеть этот кошмар, Светлана в конце концов рассказала обо всем маме.

На момент задержания Сергей спокойно находился дома. Уверенный в своей безнаказанности, он и не думал скрываться. Как выяснилось ранее негодяй уже был судим за аналогичные преступления. Свою вину он уже признал и даже написал явку с повинной.