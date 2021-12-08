Педофіла, який спробував викрасти дитину, суд на Одещині «покарав»… обмеженням волі

Комінтернівський районний суд Одеської області засудив чоловіка до 3 років обмеження волі за викрадення малолітньої дитини.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 1 грудня.

Подія трапилась у кінці квітня 2020-го в селі Курісове, Лиманського району, Одеської області. Обвинувачений був немісцевий. Він заздалегідь перефарбував машину з білого кольору в чорний, пояснюючи, що за два тижні до цього помер його батько. Зупинившись у провулку, чоловік помітив дівчинку 7 років, заговорив до неї. Дитина відповіла, що їй забороняється спілкуватися із незнайомцями. Тоді зловмисник показав дівчинці яскраву коробку під сидінням, де лажали гальмівні колодки. Вона зацікавилась і водій затягнув її в машину, зачинив двері і почав рухатись. Дитина злякалась і заплакала, тому чоловік проїхав 30 метрів, зупинився і випустив дівчинку.

Того ж дня через пів години в сусідньому селі зловмисник намагався заговорити з іншою дівчинкою, запропонував показати їй фокус, але дитина відштовхнула і втекла.

У судовому засіданні обвинувачений провину не визнав і казав, що жаліє, що дозволив потерпілій сісти в машину. За його версією, він запросив дівчинку в машину, щоб вона поїхала з ним і показала, де найближчий магазин. Він обіцяв купити їй солодощі і подарунок для її батька, щоб той дозволив помити йому машину.

Судмедексперти дали чоловікові діагноз «педофіл». Але це захворювання не позбавляло його можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Обираючи покарання, суд врахував тяжкість злочину, а також поведінку обвинуваченого під час та після вчинення злочину. Він залишив місце події, вину не визнав, у скоєному не розкаявся та не вжив жодних заходів щодо примирення з сім`єю потерпілої. Також обвинувачений вдався до конспірації, заздалегідь перефарбовав автомобіль, після скоєного намагався змити фарбу.

Але водночас суд бере до уваги умовно невелику тривалість злочинних посягань — близько 10-20 секунд. Маючи фізичну перевагу щодо малолітньої дівчинки, чоловік дозволив їй залишити машину, тобто фактично самостійно припинив посягання на дитину. Також немає даних, що потерпілій заподіяно фізичного болю чи тілесних ушкоджень.

Чоловіка засуджено до 3 років обмеження волі. Це покарання полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства під наглядом із з обов’язковим залученням засудженого до праці.