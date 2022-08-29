Педофіла з Київщини засуджено до 5 років позбавлення волі за розпусні дії щодо 6-річної племінниці

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Обухівської окружної прокуратури чоловіку ухвалено вирок за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Ювенальні прокурори у суді довели, що мешканець Обухівського району, проживаючи по сусідству з потерпілою, запрошував 6-річну племінницю до себе додому під різними приводами. Там він неодноразово вчиняв розпусні дії відносно дівчинки.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину. Також суд задовольнив цивільний позов на користь потерпілої про відшкодування моральної шкоди у сумі 100 тис грн.

Київська обласна прокуратура