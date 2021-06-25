Педофілу, який в соціальних мережах вчиняв дії спрямовані на розбещення малолітніх оголошено про підозру

Працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області, спільно з правоохоронцями ГУНП в Черкаській області та Черкаською обласною прокуратурою викрито особу, яка в соціальних мережах вчиняла дії спрямовані на розбещення малолітніх.

28 травня працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області, спільно з працівниками ГУНП в Черкаській області та Черкаською обласною прокуратурою викрито особу, яка в соціальних мережах вчиняла дії спрямовані на розбещення малолітніх.

Правоохоронцями, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання чоловіка було виявлено комп’ютерну техніку на якій зберігалися фотографії та відеозаписи, котрі відносяться до категорії «дитячої порнографії».

Сьогодні, за процесуального керівництва обласної прокуратури чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 301-1 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Сектор комунікації поліції Черкаської області