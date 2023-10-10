Пенсіонерка з Житомира відправила «нареченому»-іноземцю понад чверть мільйона гривень

70-річна житомирянка познайомилася з іноземцем у соціальній мережі. Понад шести місяців спілкування вона готувалася до приїзду чоловіка і навіть оплатила йому дорогу. Та після транзакції новоспечений знайомий зник. Не дочекавшись його, зрозуміла, що потрапила в пастку шахраїв, тому звернулася до поліції.

Жінка розповіла поліцейським, що чоловік назвався сирійцем. У листуванні він розповідав їй, що працює лікарем та переконував у своїх сильних почуттях до українки. Чоловік поділився намірами приїхати до жінки на гостини. Однак для цього йому «не вистачало коштів». Тому пенсіонерка переказала на рахунок, наданий «близьким другом», понад 273 000 гривень. Для цього вона взяла позику в банку.

Нині слідчі встановлюють обставини шахрайства у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 КК України.

Водночас поліцейські закликають громадян не переказувати кошти незнайомцям. Не поспішайте надавати позику малознайомим людям, тим більше, віртуальним друзям, з якими ви ніколи не бачилися. Перевіряйте інформацію та, у разі неоднозначних ситуацій, порадьтеся з рідними чи реальними знайомими. Будьте обачними!

Відділ комунікації поліції Житомирської області