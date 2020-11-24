Пенсионерке позвонил мужчина и сообщил, что он участковый, он попросил выкинуть в окно деньги, та выкинула миллион

Московской пенсионерке позвонил мужчина и сообщил, что он участковый и попросил быть внимательней, так как в районе орудует мошенник, который обворовывает пенсионеров. Он попросил выкинуть ему в окно деньги на сохранение от мошенников, что женщина и сделала — скинула 1 млн. руб.

33-летний житель Подмосковья позвонил пенсионерке и представился участковым, пишет NEWS.ru. Он заявил, что в районе орудует преступник, который располагает данными о банковских вкладах пенсионеров. «Участковый» попросил пожилую женщину перезвонить ему, если ей вдруг позвонит этот «мошенник».

Через 10 минут пенсионерке позвонил «мошенник» и начал ей угрожать. Тогда пожилая женщина набрала номер «участкового», который объяснил, что проводится полицейская операция, поскольку за «мошенником» длительное время следят. Пенсионерка должна помочь «полиции» и выполнить все требования преступника.

«Мошенник» вновь позвонил пожилой женщине и потребовал снять деньги со счёта в банке. В одном отделении пенсионерка сняла 200 тысяч рублей, а в другом — 800 тысяч рублей. После этого москвичке снова позвонил «мошенник». Он спросил, куда выходят окна её квартиры, а затем потребовал выкинуть деньги в окно. Пенсионерка немедленно набрала номер «участкового», который заверил женщину, что всё нормально: как только «мошенник» возьмёт деньги, его тут же задержат, поскольку на купюрах будут его отпечатки.

По данным РИА Новости, пенсионерка выкинула деньги мужчине, который подошёл к её окну. После этого он скрылся. Позже лжеучастковый объяснил пожилой москвичке, что скоро преступник будет задержан, после чего перестал выходить на связь. Только после этого обманутая пожилая женщина обратилась в настоящую полицию.

Силовики задержали афериста 23 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он находится под подпиской о невыезде.