Перед судом постали 11 учасників наркоорганізації, які вербували громадян для роботи наркокур’єрами в РФ

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 11 осіб за обвинуваченням у вчиненні злочинів, пов’язаних з виготовленням та збутом наркотичних речовин, а також вербуванням українських громадян для роботи наркокур’єрами на території РФ (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що члени злочинної організації, використовуючи дві нарколабораторії, розташовані в м. Києві та с. Гнідин Бориспільського району Київської області, займалися виготовленням наркотичних засобів та психотропних речовин у значних обсягах.

Виготовлені речовини учасники групи збували через інтернет-сайти «Ескобар» та «Медуза». Через ці ж сайти зловмисники вербували громадян України для незаконного переміщення через державний кордон України для участі у незаконній діяльності, пов’язаній з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Російської Федерації.

У ході проведення обшуків за місцем проживання членів злочинної організації та місцем знаходження нарколабораторій правоохоронці вилучили понад 13 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, близько 400 л прекурсорів, обладнання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та інші речові докази.

У межах слідства накладено арешт на майно підозрюваних (автомобілі та земельну ділянку).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури