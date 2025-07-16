Передача фармрозробок росіянам та легалізація понад ₴420 млн: посадовцям українських фармкорпорацій повідомлено про підозру

Прокурори Офісу Генерального прокурора вже повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи за фактами створення і участі в злочинній організації, колабораційної діяльності, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків.

Серед підозрюваних – фактичний бенефіціар однієї з провідних фармацевтичних корпорацій України, керівники, фінансові менеджери, бухгалтери та представники пов’язаних суб’єктів господарювання.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2022–2025 років учасники злочинної організації передали права на інтелектуальну власність та фармакопейні зразки на низку медичних препаратів, розроблених і вироблених українськими підприємствами, на користь підконтрольного громадянину рф товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого в москві.

У подальшому продукція виготовлялася та реалізовувалася на території держави-агресора, в тому числі для потреб пенітенціарної системи рф та так званого «мвд днр».

Також за результатами комісійної судово-економічної експертизи встановлено заниження податку на прибуток на суму 93,3 млн грн та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, на понад 420,8 млн грн.

Тривають санкціоновані обшуки зокрема, за місцем проживання фігурантів, в офісах та на підприємствах, задіяних у злочинній схемі.

Досудове розслідування за ст. 111-2, 209, 212, 255 КК України здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводження ДСР Нацполіції України.

Офіс Генерального прокурора