Передача інформації про ЗСУ представникам окупантів – мешканця Луганщини засуджено до 8 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луганської обласної прокуратури суд визнав мешканця Новодружеська винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у квітні 2022 року чоловік вступив у злочинну змову з жителькою Рубіжного, яка діяла за завданням осіб з числа збройних сил Російської Федерації.

Засуджений мав збирати інформацію щодо місць дислокації підрозділів та військової техніки Збройних Сил України, їхньої чисельності та маршрутів пересування на території міста. Дані він мав передавати представникам іноземної держави. 24-25 квітня 2022 року чоловік, перебуваючи у Новодружеську, для орієнтування військовослужбовців РФ та НЗФ «ЛНР» здійснив збір необхідної інформації та передав її мешканці Рубіжного.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора