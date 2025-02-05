Передано до суду провадження про ДТП у Слов’янську, в якій загинула журналістка

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який у Слов’янську на Донеччині скоїв смертельне ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей, серед них журналістка.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що близько 15:55 години 30 травня 2024 року на перехресті вулиць Банківська та Шевченка у м. Слов’янську Донецької області, відбулося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen Transporter, під керуванням військового, із автомобілем ВАЗ-2106.

Внаслідок аварії стався механічний розворот транспортних засобів, через що отримала тілесні ушкодження жінка, яка йшла вулицею по тротуару. Водій легковика загинув на місці, а жінка пішохід, яка працювала журналісткою в одному із державних ЗМІ, померла у лікарні.

Військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання – до 10 років позбавлення волі.

Публічне обвинувачення підтримує Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Державне бюро розслідувань