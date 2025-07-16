Передано до суду справу про депортацію українських дітей з Херсона. Серед обвинувачених — підсанкційні депутат російської держдуми та посадовці окупаційної влади

У межах документування цинічного воєнного злочину російської федерації Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України встановили обставини, детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до рф, а також примусового переміщення ще 46 дітей на тимчасово окуповану територію Кримського півострова. Йдеться про статусних дітей, які виховувалися у Херсонському обласному будинку дитини.

Серед організаторів і виконавців злочину — депутат державної думи федеральних зборів рф, призначені окупаційною владою «міністр охорони здоров’я АР Крим» та його заступник, керівник «департамента охорони здоров’я окупованої Херсонської області» та в.о. головного лікаря «Херсонського обласного будинку дитини».

За вчинення воєнних злочинів проти українських дітей вони перебувають під санкціями в Україні.

Наразі обвинувальний акт стосовно зазначених вище осіб ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду. Раніше у цій справі було передано матеріали щодо ще двох фігуранток, наближених до президента росії — депутата держдуми федеральних зборів рф, яка є довіреною особою лідера партії «справедлива росія», а також дружини лідера цієї партії.

У межах досудового розслідування встановлено, що наприкінці серпня 2022 року депутатка держдуми рф та її спільниця під виглядом офіційного візиту прибули до тимчасово окупованого Херсона. Спільно з керівником окупаційного «департамента охорони здоров’я» та директоркою будинку дитини вони оглянули вихованців і організували депортацію двох дітей — дівчинки 11 місяців та майже дворічного хлопчика. Із них лише дівчинка була позбавлена батьківського піклування, хлопчик перебував у закладі тимчасово — через складні життєві обставини в родині.

Для безперешкодного вивезення цих двох дітей на територію росії місцеві окупаційні посадовці підготували документи, де вказали, що супроводжуючими є зазначені громадянки рф.

Хлопчика та дівчинку незаконно вивезли до москви під приводом проходження додаткового обстеження і лікування, хоча, як встановлено слідством, за станом здоров’я вони цього не потребували. А отже — для їх депортації в росію не було об’єктивних причин.

За інформацією слідства, українським дітям видали свідоцтво про народження російського зразка. Надалі лідер партії «справедлива росія» та його дружина удочерили одну дитину та змінили їй персональні дані, окрім дати народження. Місце знаходження хлопчика наразі невідомо — після депортації його через психологічні вади розвитку віддали до російських органів опіки.

Крім того, у жовтні 2022 року з Херсонського обласного будинку дитини вивезли ще 46 дітей віком від народження до 5 років. Для цього окупаційні «міністр охорони здоров’я АР Крим» та його заступник приїхали до захопленого міста і організували два автобуси з літерою Z та 11 машин екстреної медичної допомоги.

У супроводі російських військових також прибув депутат держдуми федеральних зборів рф, який почав керувати процесом розміщення дітей в автобуси.

Фігуранти особисто супроводжували їх перевезення до дитячого закладу «Ялинка», яке підконтрольне окупаційному «міністерству охорони здоров’я АР Крим».

Пізніше до закладу приїхала Уповноважена президента рф з прав дитини дитини і зазначила, що її офіс допоможе влаштувати дітей у російські прийомні сім’ї. Профілі деяких дітей з’явилися на сайті уряду московської області з питань усиновлення на «usynovite.mosreg.ru».

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

Офіс Генерального прокурора ще раз наголошує: дії держави-агресора щодо примусової депортації українських дітей, надання їм російського громадянства і передачі на виховання в російські сім’ї грубо порушують норми міжнародного права.

Офіс Генерального прокурора