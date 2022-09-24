Передавали дані про переміщення ЗСУ – на Донеччині підозрюються двоє прихильників «руського миру»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом мешканцям Покровського району та міста Білозерське повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух і розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у червні – вересні 2022 року двоє прихильників «руського миру» неодноразово за допомогою месенджера із власних акаунтів розповсюджували текстові повідомлення про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних Сил України на території Покровського району Донецької області та м. Добропілля.

Наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // gp.gov.ua