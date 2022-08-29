Передавали дані про військові об’єкти – на Прикарпатті за держзраду судитимуть групу осіб

Івано-Франківською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків та жінки за фактом державної зради та посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, вчинених в умовах воєнного стану (ст. 110 та ст. 111 КК України).



За даними слідства, чоловіки та жінка у жовтні-листопаді 2021 року були залучені представниками спецслужб Російської Федерації до співпраці та збирали інформацію про військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на території України.

У лютому 2022, попередньо поселившись неподалік військових об’єктів, зловмисники через свої акаунти в застосунку Telegram отримали від громадянина РФ завдання щодо подальших дій.

Чоловік, під час перебування біля об’єкта військової інфраструктури в місті Івано-Франківську, а жінка перебуваючи в Тлумацькому районі, проводили фото- та відеофіксацію військових об’єктів та вильотів військових літаків ЗСУ та пересилали їх окупантам.

Другий чоловік, поселившись в Закарпатській області, у свою чергу, готувався до забезпечення відходу зловмисників після виконаних завдань з території України до країн Західної Європи.

На початку березня 2022 чоловіків та жінку затримано та обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управлінням СБУ в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура