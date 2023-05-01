Передавав окупантам данні про ЗСУ та правоохоронців Миколаївщини – ексдиректора КП судитимуть за держзраду

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного з комунальних підприємств міста Миколаєва за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, поєднаної з незаконним обігом зброї ( ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що директор комунального підприємства сприяв діяльності окупаційних військ рф, що розташовані на території тимчасово окупованого м. Херсона, співпрацював із представниками спецслужб рф та за їх завданням вчиняв дії, направлені на нанесення шкоди державній безпеці України.

Зокрема, зрадник надавав списки загиблих військовослужбовців ЗС України, персональні дані та контактні номери мобільних телефонів співробітників правоохоронних органів України та військовослужбовців ЗС України, інформацію щодо оборонних та фортифікаційних споруд у місті Миколаєві, у т.ч. захисного озброєння Збройних Сил України (засобів маскування) – радіолокаційних кутових відбивачів.

Пересуваючись на власному автомобілі по місту, він знімав на телефон вказані об’єкти із зазначенням місця їх розташування та передавав окупантам.

Крім того, чоловік перевозив у власному автомобілі гладкоствольний самозарядний пістолет, а також корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД-5 промислового виготовлення військового призначення, що містить вибухову речовину – тротил.

Зловмисник перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого відділу СБУ в Миколаївській області.

Санкція статті за вказаний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку.

Миколаївська обласна прокуратура