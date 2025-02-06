Передавав українські матеріальні ресурси окупантам: на Херсонщині завершили розслідування щодо пособника окупантів

Фігурантом виявився 43-річний уродженець Донеччини. Під час окупації Херсона він добровільно пішов на співпрацю із загарбниками та почав надавати їм послуги в обізі металобрухту. Наразі доказова база щодо злочинних дій чоловіка зібрана в повному обсязі, досудове розслідування завершене та обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Нагадаємо, що у злочині проти основ національної безпеки України фігуранта викрили працівники обласного управління СБУ. За словами заступника начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермена Тускаєва, під час проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що 43-річний чоловік був начальником херсонської дільниці одного з товариств з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на оптовій торгівлі відходами та брухтом.

У травні 2022 року фігурант добровільно налагодив контакти із представниками збройних формувань держави-агресора, які переміщувались містом на автомобілях із маркуванням «z», і запропонував їм свої професійні послуги. Після цього зловмисник на двох промислових майданчиках у Херсоні став забезпечувати зберігання, сортування та підготовку для подальшої відправки брухту чорних і кольорових металів, які привозили йому мародери-загарбники.

Надалі металобрухт на вантажівках та баржах вивозився до міст Яни Капу в Криму та Ульянівськ у росії. Антиукраїнські дії фігурант вчиняв аж до деокупації Херсона.

Слідчі кваліфікували злочинні дії зловмисника як передачу українських матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її збройним формуванням, що передбачено ч. 1 ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору» Кримінального кодексу України. Про підозру йому повідомили заочно, адже він втік на тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини.

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт щодо фігуранта затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області