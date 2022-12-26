Передавав ворогу дані про розташування стратегічних об’єктів – на Дніпропетровщині судитимуть агента спецслужб РФ

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Дніпра за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Встановлено, що з травня 2022 року чоловік на виконання завдань представників ФСБ РФ збирав та передавав їм інформацію щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України, переміщення української військової техніки, кількості, напрямку їхнього руху, розташування залізничних вокзалів та аеродромів на території Дніпропетровської області.

Інформатор передавав розвідувальні дані у вигляді фото та відеоматеріалів через месенджер «Telegram». При цьому чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для нанесення ракетних ударів по зазначених об’єктах.

Чоловіка було затримано під час виконання чергового завдання куратора спецслужб РФ. В ході обшуку його транспортного засобу вилучено мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Офіс Генпрокурора