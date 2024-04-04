Передавав ворогу дані про українських захисників: експоліцейського судитимуть за держзраду

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього правоохоронця за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, 39-річний співробітник одного з управлінь ГУНП в Луганській області проходив службу в складі зведеного підрозділу на території Куп’янського району. Правоохоронець, будучи залученим до Сил оборони України, через месенджер «Telegram» налагодив контакт з представником рф.

Від російського куратора чоловік отримав завдання збирати і передавати інформацію щодо місць розташування особового складу українських захисників та їхньої військової техніки, маршрути переміщень, паролі тощо, на що зрадник погодився.

У період з червня по жовтень 2023 року зрадник, здійснюючи розвідувально-підривну діяльність проти України, надсилав представнику держави-агресорки дані, які в подальшому ворог використовував для планування ракетних атак по території нашої держави.

Правоохоронці викрили і затримали зрадника у листопаді 2023 року. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка звільнено з органів Національної поліції України. Його судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура