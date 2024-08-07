Передавав ворогу данні про позиції ЗСУ та ППО – на Миколаївщині затримано російського корегувальника

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури затримано та повідомлено по підозру 53-річному жителю Миколаївщини у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний через проросійського блогера, який переховується у Донецьку, від російських спецслужб отримував вказівки щодо розвідування місць дислокації військових ЗСУ на Миколаївщині.

Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки, локацій ППО, зокрема мобільних вогневих груп.

З цією метою зловмисник об’їжджав територію обласного центру та передмістя, де відслідковував геолокації військових та систем ППО. Крім того, він намагався випитувати інформацію про ЗСУ у мешканців громади, яким виконував замовлення на ремонтні роботи.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності на користь рф.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Досудове розслідування здійснюється СБУ в Миколаївській області.

Миколаївська обласна прокуратура