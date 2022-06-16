Перехід на бік ворога та співпраця з окупантами: на Харківщині повідомлено про підозру експравоохоронцю

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній працівник правоохоронного органу добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з представниками ЗС РФ, які окупували смт Шевченкове Куп’янського району.

Чоловік агітував місцевих співпрацювати з російськими військовими. Крім того, зрадник залюбки допомагав окупантам у їх проханнях, наприклад, ремонтував їх автівку.

Повернувшись до одного з сіл в Харківській області, підозрюваний переховувався в будинку своїх знайомих, де його і затримали правоохоронці та повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура