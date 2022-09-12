Переховувались від правоохоронних органів: впродовж тижня столичні оперативники розшукали 24 особи

Поліцейські продовжують роботу з розшуку осіб, причетних до скоєння злочинів, а також з пошуку безвісно зниклих осіб та встановлення невпізнаних тіл загиблих громадян.

Протягом минулого тижня співробітники управління карного розшуку столичної поліції здійснювали заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Відтак викрито та затримано 24 правопорушника, котрі переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Переважна більшість серед скоєних правопорушень – крадіжки, грабежі, шахрайства, наркозлочини та підроблення документів. Під особливою увагою правоохоронців перебувають й майнові злочини, аби знизити рівень вчинених правопорушень у цьому напрямку.

Також, столичні розшуківці продовжують роботу з пошуку безвісно зниклих осіб. Правоохоронці розшукали 90 осіб та відновили з ними зв’язок. Разом з тим, поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 11 осіб.

Робота у вищезазначених напрямках триватиме й надалі. Тож якщо Ви потребуєте допомоги поліції, просимо звертатись на спецлінію за номером 102.

Відділ комунікації поліції Києва