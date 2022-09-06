Переховувались від правоохоронних органів: впродовж тижня столичні оперативники розшукали 27 осіб

Крім того, розшуківці також продовжують роботу з пошуку безвісно зниклих осіб та встановлення невпізнаних тіл загиблих громадян.

Протягом минулого тижня співробітники управління карного розшуку столичної поліції здійснювали заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Відтак, викрито та затримано 27 правопорушників, котрі переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Скоєних ними правопорушень – крадіжки, грабежі, розбої, підроблення документів, хуліганство та наркозлочини. Під особливою увагою правоохоронців – майнові злочини, аби знизити рівень злочинності у цьому напрямку.

Також столичні розшуківці продовжують роботу з пошуку безвісно зниклих осіб. Правоохоронці розшукали 82 особи та відновили з ними зв’язок. Разом з тим, поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 14 осіб.

Відділ комунікації поліції Києва