Переховувались від правоохоронців: столичні оперативники затримали 27 осіб за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів

Серед правопорушень – крадіжки, грабежі, шахрайства та наркозлочини.

Протягом минулого тижня співробітники управління карного поліції Києва здійснювали заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Відтак, викрито та затримано 27 правопорушників, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Переважна більшість скоєних правопорушень – крадіжки, грабежі, шахрайства та наркозлочини. Під особливою увагою правоохоронців – злочини майнової спрямованості, аби максимально знизити рівень злочинності за цим напрямком.

Крім того, столичні оперативники займаються пошуком безвісно зниклих осіб. За минулий тиждень поліцейські знайшли 119 безвісно зниклих громадян та відновили з ними зв’язок. Разом з тим, поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 12 осіб.

Відділ комунікації поліції Києва