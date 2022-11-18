Перейшов на бік окупантів та вербував співробітників – на Прикарпатті за держзраду судитимуть колишнього оперативника СБУ

За процесуального керівництва завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника СБУ в Донецької області за фактом державної зради (ч. 2 ст.111 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, будучи оперативним співробітником СБУ, звільненим в запас, перейшов на бік ворога з початку збройного конфлікту та надав допомогу представникам РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

Він намагався завербувати співробітників СБУ в якості агентів для збору розвідувальної інформації. Однак, колеги відмовилися від пропозиції та повідомили про вказаний факт керівництво підрозділу внутрішньої безпеки.

Досудове розслідування за процедурою in absentia здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Івано-Франківська обласна прокуратура