перейшовши за посиланням щодо грошової допомоги, мешканка почаєва втратила майже 39 000 гривень

Поліцейські вкотре застерігають громадян: не переходьте за сумнівними посиланнями та у жодному разі не вводьте там дані своїх банківських карток.

Повідомлення про шахрайство надійшло до співробітників Кременецького райвідділу поліції від жительки Почаєва. Вона розповіла, що в месенджері отримала повідомлення про ймовірне надання матеріальної допомоги. Перейшовши за вказаним в повідомленні посиланням, жінка ввела дані своєї банківської картки. Після цього у неї з рахунку зникло майже 39 000 гривень, натомість допомоги вона не отримала.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Аби не потрапити у тенета шахраїв, не вірте оголошенням та повідомленням, які обіцяють якісь виплати. Інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела. Не можна надавати дані банківських карток, особисті дані та паролі невідомим людям.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області