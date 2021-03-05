Перекрито канал постачання наркотиків до Криворізької виправної колонії та повідомлено про підозру «смотрящому»

Про це сьогодні, 5 березня, під час брифінгу повідомили заступник начальника облуправління стратегічних розслідувань Віктор Діденко та керівник слідчого відділу поліції області Віталій Даниленко.

Як повідомив начальник слідчого відділу Віталій Даниленко, слідчим управлінням спільно з управлінням стратегічних розслідувань за процесуального керівництва прокуратури було задокументовано злочинну діяльність групи осіб, яка діяла на території виправної колонії. Організатором була особа, яка знаходилася у виправній установі.

«Безпосередньо сам підозрюваний був засуджений за майнові злочини – крадіжки та грабежі, і був направлений для відбування покарання до Криворізької виправної колонії. Знаходячись в місцях позбавлення волі та не бажаючи підкорюватися встановленим правилам, швидко здобув авторитет серед засуджених. Маючи зв’язки у кримінальному середовищі, отримав в колонії статус «смотрящого» за установою», — зазначив заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віктор Діденко.

Зокрема відомо, що зловмисник координував та організовував протиправну діяльність як в установі відбування покарань, так і за її межами. Призначав собі помічників з числа засуджених, підтримував зв’язок з місцевими кримінальними авторитетами, брав участь у розподілі так званого «общака».

Крім того, встановлено причетність зловмисника до організації каналу постачання наркотиків у колонію. Саме він організував передачу «метадону» на територію установи.

За словами Віталія Даниленка, він залучив 27-річного жителя міста Кривий Ріг, якому надавав вказівки щодо способу вчинення злочину, де забирати та куди поставляти наркотичні засоби тощо.

Також поліцейські провели санкціоновані обшуки у приміщенні виправної колонії, на території м. Кривий Ріг та Дніпро. Вилучені мобільні телефони, наркотиків на 50 000 гривень, 12 000 гривень готівкою.

Крім того, за місцем мешкання матері «замовника» правоохоронці вилучили майже 20 мобільних телефонів, чорнові записи, грошові кошти у різній валюті (2 тис. гривень, 450 доларів США, 500 Євро), 17 мисливських ножів, наручники, банківські картки, флеш-носії.

За місцем мешкання спільника виявили та вилучили чорнові записи, сім-картки, банківські картки.

На підставі зібраних доказів слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури «смотрящому» повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 та 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу).

Ще одному учаснику, який відповідав за передачу пакунків до спецустанови, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України.

Нині проводиться аналіз вилученого з метою встановлення інших осіб, які причетні до даних злочинних схем.

За встановлення та поширення злочинного впливу та організацію каналу постачання та збуту наркотиків «авторитету» може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Заходи з документування протиправної діяльності «смотрящого» проводилися за підтримки адміністрації виправної установи.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України