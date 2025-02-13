Перекрито два канали збуту зброї, бойових припасів та вибухівки: організаторам повідомлено підозри

«Бізнесмени» незаконно збували різноманітну зброю на території Києва та Прикарпаття. В арсеналі ділків — автомати АКС-74 та АК-47, гранатометні постріли, гранати і запали до них, тисячі патронів різних калібрів, саморобні вибухові пристрої та порох. Обох «зброярів» затримали у процесуальному порядку.

Поліцейські на постійній основі здійснюють комплексні заходи для боротьби з незаконним обігом зброї та затримання причетних до нього осіб. Під час проведення таких відпрацювань правоохоронці отримали інформацію про жителів Києва та Львова, які налагодили продаж небезпечного «товару». Операція з викриття мереж нелегального продажу зброї тривала кілька місяців.

У столиці оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва заблокували канал незаконного продажу зброї, який організував 41-річний місцевий мешканець. За даними слідства, зловмисник налагодив продаж трофейної та переробленої зброї. Покупців фігурант знаходив через закриті групи у месенджерах та особисті звʼязки, ретельно перевіряючи потенційних клієнтів, щоб уникнути викриття з боку правоохоронців. Для маскування незаконної діяльності ділок постійно змінював місця передачі зброї та телефонні номери.

В іншому епізоді на Івано-Франківщині правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброї на 300 тис. грн. Так, оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області у співпраці зі слідчими обласної поліції затримали особу, причетну до продажу незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів. Фігурант підшуковував клієнтів для продажу засобів ураження також через месенджери, а надсилав обрані «товари» за допомогою поштових відправлень. Незаконно отриману зброю та вибухові пристрої зловмисник зберігав за місцем власного проживання. За силової підтримки бійців КОРД поліцейські затримали 39-річного продавця зброї під час чергової контрольованої закупки. На місці злочину вилучили автомат, більше тисячі набоїв та ручну осколкову гранату.

Загалом у ході проведення обшуків за місцями проживання обох фігурантів на території міста Києва та Львівської області правоохоронці вилучили майже 25 000 набоїв до зброї різних калібрів, автомати Калашникова, пістолети, снайперські гвинтівки, гранати, гранатометні постріли, порох та міни.

Обом «збройним бізнесменам», затриманим у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення каналів постачання зброї та набоїв до підозрюваних, а також осіб, які можуть бути причетними до незаконного бізнесу.

Заходи з викриття організаторів нелегального ринку зброї проводилися у співпраці з працівниками УСБУ, вибухотехніками за силової підтримки КОРД ГУНП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратур.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України