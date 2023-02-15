Перекрито канал контрабандного постачання сильнодіючих лікарських засобів з Європи

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру жінці за фактом контрабанди прекурсору і незаконного збуту наркотичного засобу (ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, мешканка Львова налагодила канал контрабандного переміщення з Королівства Іспанія на територію України прекурсору псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Через створений акаунт у соціальній мережі підозрювана приймала замовлення та реалізовувала іноземні лікарські препарати із вмістом псевдоефедрину.

Ліки доставляли на територію держави за допомогою служби міжнародних автоперевезень. Задля унеможливлення виявлення «товару» митними органами при переміщенні через кордон, його маскували серед продуктів харчування.

Крім того, підозрювана за попередньою змовою зі знайомою реалізовувала нарковмісний лікарський препарат іноземного виробництва. Вона приймала замовлення через соціальну мережу, а її спільниця купувала медичний препарат і відправляла його через поштові відділення.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергового замовлення з-за кордону, в якому містилося 200 блістерів ліків з вмістом псевдоефедрину.

Її спільниці повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБ України у м. Києві та Київській області оперативний супровід – ГВ «Д» УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура