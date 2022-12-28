Перекрито канал постачання в Україну заборонених пігулок – вилучено «товару» на ₴10 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрито та повідомлено про підозру двом членам організованої групи за фактами незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ч. 3 ст. 311 КК України).

За даними слідства, члени організованої групи налагодили канал контрабандного постачання в Україну заборонених до продажу пігулок. Вони рекламували свій товар на власних вебсайтах та телеграм-каналах. Серед їх клієнтів були «утримувачі» метамфетамінових нарколабораторій.

Організував незаконний «бізнес» уродженець Донеччини, який отримав громадянство РФ і наразі мешкає в м. Ростов-на-Дону. Він створив три онлайн платформи, де пропонував до продажу препарати із вмістом псевдоефедрину – препарату, з якого виготовляється метамфетаін. До злочинної діяльності він залучив ще двох чоловіків.

Один з них займався ввезенням заборонених препаратів на територію України, фасував та відправляв їх через різні сервіси поштових відправлень до столиці. Інший – виконував роль кур’єра, отримував «товар», фасував та розсилав замовникам. Отримані кошти надалі виводилися організатором через банківські сервіси до держави-агресора.

В межах досудового розслідування проведено обшуки. Вилучено понад 365 тисяч псевдоефедринових пігулок, заборонених до продажу на території України, мобільні телефони, банківські картки, долари США та російські рублі. Орієнтовна вартість вилучених пігулок за цінами «чорного» ринку перевищує 10 млн грн.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України та Державної прикордонної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора