Перекрито канал постачання з Єгипту в Україну сильнодіючого лікарського засобу, обіг якого обмежений

Злочинну діяльність із розповсюдження препарату налагодила 32-річна жителька міста Здолбунів. Жінка ввозила пігулки в Україну через різні пункти пропуску двічі або тричі на місяць. Рецептурний препарат, обіг якого в Україні обмежено, пересилала замовникам в різні регіони поштою.

Затримали зловмисницю за оперативною інформацією 16 серпня в пункті пропуску Могилів-Подільський Вінницької області.

Над викриттям працювали співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Рівненській області, спільно з працівниками управління оперативно-розшукової діяльності Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, слідчі Рівненського райуправління поліції, оперативні служби, інформаційну підтримку здійснював відділ кримінального аналізу, процесуальне керівництво — Рівненської окружна прокуратура.

Під час огляду багажу здолбунівчанки правоохоронці вилучили 910 пігулок із вмістом сильнодіючого лікарського засобу зопіклон, який остання ввезла на територію України з Єгипту поза митним контролем. Зразки скерували на дослідження та розпочали досудове розслідування за ст. 201 КК України (контрабанда).

Відомо, що раніше до відповідальності жінка не притягувалася. Її незаконний «бізнес» правоохоронці викрили у травні та задокументували факти збуту таблеток. Відтак здолбунівчанці повідомили про підозру за ч.1, 3 ст. 321 КК України (незаконне пересилання, зберігання з метою збуту або збут сильнодіючих лікарських засобів).

Відділ комунікації поліції Рівненської області