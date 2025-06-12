Перекрито контрабанду важких наркотиків в Україну: затримано п’ятьох членів ОЗГ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією знешкодили контрабандний канал ввезення та продажу на території Київського регіону психотропних речовин та прекурсорів.

Щомісячний прибуток зловмисників становив понад 1 млн. грн.

У результаті спецоперації затримано організатора міжнародного наркотрафіку та чотирьох активних учасників організованого угруповання.

За матеріалами справи, зловмисники налагодили поставки в Україну кокаїну, кетаміну, МДМА та інших наркотиків, які збували через спеціально створений Телеграм-канал.

Для ввезення наркотиків в Україну ділки використовували міжнародні відправлення, які маскували під виглядом спортивного харчування, солодощів, косметики, дитячих іграшок тощо.

Для конспірації посилки надходили на підставних осіб або на різні адреси доставки у м. Одеса.

Встановлено, що організатором контрабандного каналу є 31-річний непрацюючий мешканець Київщини, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

До злочинної діяльності він залучив своїх знайомих та чітко розподілив участь кожного з них. Зокрема, пособники отримували поштові відправлення в Одесі, перевозили власними автомобілями до столичного регіону та фасували «товар» для збуту. Для цього зловмисники орендували кілька приміщень у гаражному кооперативі в одному з районів Києва.

Крім того, у помешканні одного з фігурантів ділки облаштували лабораторію, де вирощували нарковмісні рослини.

Правоохоронці задокументували наркотрафік та збут наркотиків, встановили учасників та затримали їх.

Під час проведення 35 санкціонованих обшуків у помешканнях, автомобілях та лабораторіях зловмисників вилучено:

майже 50 кг наркотичних та психотропних засобів;

3 тис. пігулок екстазі та 10 літрів прекурсорів;

лабораторне та фасувальне обладнання;

понад півмільйона гривень, одержаних злочинним шляхом;

мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ та Національної поліції повідомили усім затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі)

ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі).

Зловмисникам обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває слідство для притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників організованого наркоугруповання, в тому числі тих, які проживають за кордоном.

Спецоперацію проводили співробітники ГУ СБ України у м. Києві та Київській області спільно з ДВБ та ДСР Національної поліції за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

ГУ СБ України у м. Києві та Київській області