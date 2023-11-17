Переміг в тендері за підробленими документами та допустив пошкодження будівлі школи – повідомлено про підозру директору ТОВ

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорові товариства з обмеженою відповідальністю за фактом неналежного виконання службових обов’язків, що спричинило збитки 778 тис. грн, та складання завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 367 та ч. 1 ст. 366КК України).

За даними слідства, у 2021 році за результатом тендеру між відділом освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради Конотопського району та зазначеним товариством укладено договір щодо капітального ремонту будівлі Юр’ївського навчального-виховного комплексу. Під час виконання робіт директор товариства належним чином не організував виконання будівельних робіт, зокрема, допустив розкриття даху корпусу будівлі, після чого не забезпечив його належний захист, відтак під час дощу водою було пошкоджено 1-й та 2-й поверхи. Відповідно до висновку експертів розмір завданої матеріальної шкоди унаслідок пошкодження приміщень складає 778 тис. грн.

Більш того, встановлено, що директор товариства виграв вищезазначений тендер, використавши підроблені документи про наявність у нього працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання будівельних робіт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура