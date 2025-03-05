Переможець «непрозорого» тендеру на реконструкцію Шулявського шляхопроводу має сплатити до держбюджету понад ₴1,1 млрд.

Завдяки принциповій позиції прокурорів Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким з переможця тендеру на реконструкцію Шулявського шляхопроводу стягнуто до державного бюджету понад 1,1 млрд гривень.

Нагадаємо, Київською міською прокуратурою за матеріалами НАБУ встановлено, що приватне товариство стало переможцем тендеру на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана.

Разом з цим Антимонопольним комітетом визнано, що переможець торгів і ще одне товариство вчинили під час участі в аукціоні антиконкурентні узгоджені дії, тобто прозорого тендеру не було.

З огляду на це Київська міська прокуратура в грудні 2023 року звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради про визнання недійсним рішення тендерного комітету, вказаного договору генерального підряду як таких, що суперечать інтересам держави та суспільства. Також прокуратура просила суд стягнути з «переможця» торгів саме в дохід держави понад 1,1 млрд гривень.

Тоді суд погодився з доводами прокурора, а зараз апеляційна інстанція залишила рішення Господарського суду міста Києва в силі.

Таким чином рішення суду набрало законної сили та на даний час прокуратурою вживаються заходи щодо його реального виконання.

Пресслужба Київської міської прокуратури