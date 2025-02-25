Переплата ₴3,5 млн. за пісок та будівельну техніку під час будівництва Подільського мосту – судитимуть заступника директора КП

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що у квітні 2017 року між КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генпідрядником укладено договір щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

У червні 2023 року підозрюваний, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірив відповідність фактичних обсягів використаного піску та витрат на експлуатацію спеціальної будівельної техніки та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року.

Йдеться про роботи із влаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Відповідно до висновків експертиз, розмір збитків територіальної громади становить понад 3,5 млн гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Пресслужба Київської міської прокуратури