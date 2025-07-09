Переплата ₴5 млн за ноутбуки – підозрюють посадовцю ДП «Український державний центр радіочастот»

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості начальнику одного з відділів департаменту управління справами ДП «Український державний центр радіочастот».

Встановлено, що підозрюваний є відповідальним за організацію та проведення закупівель на цьому державному підприємстві. З вересня 2023 року по грудень 2023 року він не перевірив належним чином середньоринкові ціни на ноутбуки, які мали закуповувати. Внаслідок цього підприємство придбало на відкритих торгах 360 портативних комп’ютерів на майже 14,2 млн гривень за завищеною вартістю.

Так, встановлено, що ринкова вартість цих ноутбуків становить приблизно 23 000 гривень, а продали їх державному підприємству по 40 000 гривень, тобто майже вдвічі дорожче.

Проведеними експертизами встановлено, що ДП «Український державний центр радіочастот» переплатив за ноутбуки майже 5 млн гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури