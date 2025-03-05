Переплата майже ₴12 млн. за електроенергію для КП «Київміськсвітло» – посадовицю підприємства судитимуть за службову недбалість

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальниці відділу внутрішнього аудиту та контролю КП «Київміськсвітло» за обвинуваченням у службовій недбалості при формуванні закупівельної ціни електричної енергії, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що обвинувачена, до службових обов’язків якої, зокрема, входив контроль та моніторинг ціни електричної енергії, визначила очікувану вартість електроенергії, яку закуповували в січні-лютому 2022 року, вищою за середню на ринку. Це було зроблено без належного моніторингу цін.

Експертизами встановлено, що внаслідок таких дій КП «Київміськсвітло» закупило у приватного товариства без відкритих торгів електроенергію, переплативши за неї майже 12 млн гривень. Таким чином бюджету столиці завдано збитків на цю суму.

Зазначимо, що разом з обвинувальним актом до суду скеровано пред’явлений прокурором цивільний позов щодо стягнення з обвинуваченої майже 12 млн гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури