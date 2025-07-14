Переплата майже ₴350 тис. за проєкт ремонту парку у Дарницькому районі – затримано одного з екскерівників КО «Київзеленбуд»

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з колишніх керівників КО «Київзеленбуд» у розтраті бюджетних коштів на суму майже 350 тис. гривень, виділених на реконструкцію парку.

Посадовця затримали в порядку ст. 208 КК України.

Встановлено, що підозрюваний підписав акти виконаних робіт, в яких була завищена вартість розробки проєктно-кошторисної документації на виконання ремонту парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі.

Внаслідок цього бюджету міста Києва було заподіяно шкоду на суму майже 350 тис. гривень – саме стільки комунальне об’єднання переплатило за проєктні роботи.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме як розтрата чужого майна, вчинена шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Пресслужба Київської міської прокуратури