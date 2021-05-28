Переплата за електроенергію для міського транспорту майже на ₴17 млн. — судитимуть директора КП

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з комунальних підприємств міста Харкова за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, встановлено, що в серпні 2019 року директор одного з КП уклав договір з приватною фірмою — переможцем тендеру, яка запропонувала найвигідніші умови на поставку електроенергії для руху тролейбусів та трамваїв у Харкові.

Разом з тим, директор КП, не перевіривши наявність законних підстав, уклав декілька додаткових угод до договору на поставку електроенергії, відповідно до яких вартість 1 кВт/год електричної енергії з ПДВ підвищилась з 2,333 грн до 2,81 грн, з одночасним зменшенням обсягів її поставки.

Таким чином, у результаті укладення директором КП додаткових угод до договору з приватною фірмою за поставку електричної енергії комунальному підприємству, упродовж вересня 2019 року – січня 2020 року було безпідставно перераховано на рахунок фірми грошові кошти у розмірі близько 17 млн грн.

Одночасно, з метою відшкодування збитків, завданих територіальній громаді міста Харкова, окружною прокуратурою в рамках кримінального провадження заявлено цивільний позов до директора КП на вказану суму завданих збитків.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань України в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура