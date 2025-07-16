Переплата за мережеве обладнання понад ₴50 мільйонів – повідомлено про підозру посадовцю СКП «Київтелесервіс»

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва начальниці відділу Спеціалізованого комунального підприємства «Київтелесервіс» повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі мережевого обладнання для Інтернету.

Встановлено, що у 2023 СКП «Київтелесервіс», що підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, та приватне підприємство уклали договір на поставку мережевого обладнання, а також його налаштування, на загальну суму 172 млн гривень.

Водночас підозрювана, яка очолює тендерний комітет, не організувала належним чином вивчення середньоринкових цін на відповідні товари, внаслідок чого обладнання придбали за завищеними цінами.

Так, постачальнику заплатили понад 50 мільйонів гривень більше від ринкової вартості цього обладнання. Таким чином бюджету столиці завдано збитків на цю суму.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Пресслужба Київської міської прокуратури