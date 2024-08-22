Переплатили майже ₴800 тис. під час закупівлі асфальтобетонних сумішей – підозрють ексначальника КП «ШЕУ Солом’янського району Києва» та головного інженера

Згідно з матеріалами слідства, ексначальник КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів Солом’янського району міста Києва» під час закупівлі асфальтобетонних сумішей в жовтні 2023 року мав погодити своє рішення з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА. Розуміючи, що закупівля проводиться за завищеною ціною, відтак, не бажаючи погоджувати таке рішення, він доручив підписати договори із постачальником головному інженеру.

Головний інженер не мав повноважень ані підписувати такі договори, ані погоджувати їх з профільним департаментом. При цьому підписав дві угоди на загальну суму у майже 35 млн гривень. Як наслідок гроші були перераховані постачальнику.

Висновками експертиз встановлено, що внаслідок закупівлі асфальтобетонних сумішей за завищеними цінами столичному бюджету завдано збитків на суму близько 800 тис. гривень.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру вже колишньому начальнику КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів Солом’янського району міста Києва» та головному інженеру підприємства у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі асфальтобетонних сумішей, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Київська міська прокуратура