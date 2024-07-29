Переплатили понад ₴3,3 млн. за труби – ексдиректора управління ПрАТ «АК «Київводоканал» судитимуть за службову недбалість

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» за фактом службової недбалості під час проведення будівельних робіт з реконструкції водопровідних мереж в Оболонському районі м. Києва (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році між ПрАТ «АК «Київводоканал» та підрядною організацією укладено договори на проведення будівельних робіт з реконструкції водопровідних мереж. Як з’ясувалося, підрядник необґрунтовано завищив вартість матеріалів та робіт.

У той же час, обвинувачений, що тоді обіймав посаду директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал», не перевіривши ціни на будівельний матеріал на ринку та обсяги виконаних робіт, підписав акти прийому-передачі виконаних робіт, до яких було внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт та закуплених матеріалів.

За результатами проведених товарознавчих експертиз встановлено завдання збитків бюджету на понад 3,3 млн гривень.

Київська міська прокуратура