Переплатили при закупівлі електроенергії майже ₴12 млн. – повідомлено про підозру посадовиці КП «Київсвітло»

За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва начальниці одного з відділів КП «Київміськсвітло» повідомлено про підозру у службовій недбалості при закупівлі електроенергії, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що у період грудня 2021 року підозрювана – начальниця одного з відділів КП «Київміськсвітло» згідно своїх посадових обов’язків мала визначити очікувану вартість електроенергії, яку будуть застосовувати при процедурі закупівлі.

В той же час підозрювана не здійснила належного моніторингу цін, що призвело до закупівлі електроенергії комунальним підприємством за ціною, значно вищою за ринкову. Загальна сума угоди становила 46 млн гривень.

Слідством проведено низку товарознавчих та економічних експертиз, якими встановлено нанесення збитків місцевому бюджету м. Києва в особі КП «Київміськсвітло» в сумі майже 12 млн гривень.

Київська міська прокуратура