Переплатили за двері та вікна для багатоповерхівки ₴240 тис. – судитимуть посадовця столичної Подільської РДА

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника управління житлово-комунального господарства Подільської РДА (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2023 року між управлінням житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та підрядною організацією укладено договір на заміну вікон та дверей у житловому будинку по вулиці Мостицька у Подільському районі міста Києва.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи, ринкова вартість металопластикових вікон та дверей завищена на 240 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Прокурором заявлено позов для відшкодування шкоди.

Пресслужба Київської міської прокуратури