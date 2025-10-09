Переплатили за ремонт покрівлі школи майже ₴550 тис. – повідомлено про підозру посадовцю Солом’янської РДА та директору-підряднику

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської РДА та директору товариства, що проводило капітальний ремонт покрівлі середньої школи у Солом’янському районі Києва в рамках підготовки закладу до опалювального сезону.

Встановлено, що між начальником управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської РДА та директором приватного товариства було укладено договір щодо виконання капітального ремонту покрівлі школи.

За результатними виконаних робіт встановлено завищення їх вартості на майже 550 тис. гривень, що призвело до збитків столичному бюджету на цю суму.

Відтак посадовця Солом’янської РДА, який підписав акти приймання робіт із завищеною вартістю, підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Директору підприємства, що виконувало ремонтні роботи, повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними грошима (ч. 4 ст. 191 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури