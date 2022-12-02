Переправлення неповнолітнього з окупованої Київщини до Білорусі – повідомлено про підозру ексвійськовому

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни колишньому українському військовому (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний проходив службу у військовій частині Збройних Сил України з дислокацією у місті Севастополь. У лютому 2014 року він перейшов на бік ворога. Під час широкомасштабного вторгнення у лютому цього року спільно з військовими формуваннями РФ він перетнув державний кордон України.

Ексвійськовий брав безпосередню участь у збройній агресії на території села Хочева Вишгородського району Київської області. Встановлено, що у березні 2022 спільно з трьома військовими РФ підозрюваний незаконно затримав двох жителів окупованої території. Один із затриманих – неповнолітній.

Погрожуючи вбивством та нанесенням тілесних ушкоджень, потерпілих перевезли до Республіки Білорусь. Неповнолітнього хлопця було поміщено до дитячого будинку в місті Мозирь, а іншого потерпілого переправлено на територію РФ.

Наразі дитину вдалося повернути додому.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками Національної поліції України.

Офіс Генпрокурора