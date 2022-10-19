Переправлення військовозобов’язаних через кордон під виглядом студентів та волонтерів – на Київщині викрито групу осіб

За процесуального керівництва прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянам, одному з них – заочно, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України ( ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, під час військового стану підозрювані організували схему безперешкодного перетину державного кордону особами призовного віку. За грошову винагороду в сумі від 4500 до 5550 доларів США вони виготовляли фіктивні документи, які дозволяли військовозобов’язаним громадянам перетнути державний кордон у напрямку країн Європейського Союзу під виглядом студента або волонтера.

В ході здійснення контролю за вчиненням злочину трьох осіб затримали правоохоронці. Проведено обшуки за місцями проживання підозрюваних та у їх автомобілях. Вилучено грошові кошти, мобільні телефони і банківські картки.

Наразі за клопотанням прокурорів затриманим обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Білоцерківського райвідділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора