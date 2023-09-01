Перепродавали вкрадений у брендових магазинах одяг: у Києві затримали «бізнесмена» та його спільницю

Зловмисник створив сайт з продажу брендових речей, які обіцяв клієнтам за пів ціни. Після того, як громадяни зробили замовлення, чоловік разом із спільницею йшли до магазину та під виглядом покупців крали замовлений товар. Така схема може обернутися для фігурантів вісьмома роками ув’язнення.

Співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва отримали інформацію про те, що у столиці орудують чоловік та жінка, які крадуть одяг у брендових магазинах різних. Спільно із аналітиками управління кримінального аналізу оперативники встановили прикмети фігурантів та розшукали їх на парковці одного з торгових центів Подільського району.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу столичного главку Віталій Отрудько, під час огляду речей зловмисників правоохоронці виявили магнітні кліпси та одяг, який вони щойно поцупили у черговому магазині:

«Встановлено, що раніше засуджений за вчинення майнових злочинів киянин, 1971 року народження, створив сайт з продажу брендових речей, які продавав вдвічі дешевше. Втім, насправді замовлений товар зловмисник вирішив красти у столичних магазинах. Для цього він залучив до співпраці знайому, 1997 року народження, яка теж раніше судима. Отримавши замовлення, спільники вирушали до торгових центрів, де підшукавши потрібні речі. За розробленим злочинним планом, жінка несла товар до примірочної, де знімала з нього магнітні кліпси та ховала собі у рюкзак, а організатор схеми чекав на неї в авто».

Наразі правоохоронці встановили 3 епізоди вчинення крадіжок, триває перевірка щодо їх причетності до скоєння інших злочинів.

Правопорушники затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури готують їм повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Спільникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва