Переробляв і продавав: волинські поліцейські затримали торговця зброєю

Зловмисника викрили оперативники управління карного розшуку області спільно із співробітниками Луцького районного управління поліції у співпраці із слідчими та відділом кримінального аналізу.

Правоохоронці встановили, що 55-річний киянин здійснював реалізацію вогнепальної зброї, зокрема, пістолетів. Поліцейські задокументували декілька таких фактів.

Учора, 14 вересня, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Вилучену зброю направили на дослідження.

Під час проведення обшуку за місцем проживання затриманого, поліцейські вилучили також знаряддя для переробки та комплектуючі зброї та речові докази, які підтверджують його злочинну діяльність.

Нині вирішується питання про оголошення киянину підозри за статтею 263 (Збут вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, що на початку вересня волинські поліцейські викрили на торгівлі зброєю та затримали 38-річного мешканця Кривого Рогу.

Сектор комунікації поліції Волинської області