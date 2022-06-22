Переселенка перейшла за фішинговим посиланням і втратила майже ₴70 тис.

На спецлінію «102» звернулася 67-річна уродженка Харкова та повідомила, що невідома особа незаконно заволоділа її грошима у сумі майже 70 тисяч гривень.

Опитавши заявницю, співробітники Вижницького районного відділу поліції встановили, що вона хотіла отримати грошову допомогу переселенцям. Жінка знайшла в одному з месенджері онлайн-спільноту та перейшла за фішинговим посиланням. В подальшому потерпіла виконала всі вказівки, які їй надходили на мобільний телефон, внаслідок чого з її банківського рахунку зникли 69 300 гривень.

Дізнавачі поліції внесли відомості про вказану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці зазначають, що фішингова атака – це спроба отримати вашу особисту інформацію через Інтернет-мережу оманливим шляхом. Поліцейські застерігають громадян не відкривати посилання від незнайомих або малознайомих осіб. А тим паче, якщо в посиланні вас просять вказати такі дані, як:

ім’я користувача та паролі;

номери банківських рахунків;

PIN-коди (особисті ідентифікаційні номери);

дату вашого народження;

СVV-коди.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, одразу телефонуйте на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області